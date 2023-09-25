動力火車相隔5年重返大馬開唱。（華研國際提供）

動力火車「都是因為愛 世界巡演唱會」，上週末在馬來西亞開唱，是他們在疫情後，時隔5年再次回到吉隆坡演出，特別高規格將三層樓「堡壘級」舞台原裝開進演唱會，要給馬來西亞歌迷最精彩的演出。而許久不見的大馬歌迷，也用行動回應他們，每首金曲都跟著大合唱，讓他們忍不住稱讚歌迷：「大合唱太好聽了，期待明年再見。」

動力火車此行特別提早抵達吉隆坡，第一晚就逛了當地有名的夜市鬧區，看到滿滿當地美食跟水果，眼睛看得發亮，馬上各開一顆椰子跟觀光客一樣邊走邊喝。演唱會當天，動力火車回憶起剛出道時，曾經到馬來西亞宣傳舉辦首張專輯簽唱會，當時只有7個人上台簽名，經過扎實的落地宣傳後，再次舉辦第二張專輯簽唱會，全場超過4000人，紅到需要帶保鑣。

演唱會上，動力火車經典歌曲一首接一首，不僅讓歌迷聽得過癮，也讓他們想起馬來西亞帶給他們的珍貴回憶，其中他們特別將〈彩虹〉獻給日前因病離世的大馬同事蔣妙禎，感謝她20年來的照顧。整場演唱會，伴隨著滿場歌迷跟著動力火車一起大合唱，宛如大型KTV包廂，在唱完最後一首安可曲〈忠孝東路走九遍〉後，動力火車也跟歌迷約定明年再次到馬來西亞開演唱會。

會後慶功，主辦單位準備當地最棒的水果「榴蓮、山竹、紅毛丹」招待動力火車，但是從抵達當日就為了保有最好的狀態，開啟「自制模式」不吃榴槤的尤秋興，看到同事們拿來的食物中沒有榴槤，立刻問說怎麼沒有榴槤？最後得知只是還在準備中，準備充足堪稱榴槤富翁，一解他幾天來的想吃之苦，反觀一口都不敢吃的顏志琳，卻要和他待在充滿濃郁榴槤味道的空間中，被工作人員笑稱「這就是對尤秋興愛的表現」。