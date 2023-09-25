市集_方人也鮮奶麻糬。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

市集。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

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周年慶開打！台茂搶先桃竹苗商場，在9月28日推出「週年慶」鈔殺回饋最高16％，全館滿仟送佰、中秋連假有月光派對、雙十連假加碼推出最受歡迎的煙火、野餐、市集還有超人力霸王見面會，全家大小吃吃喝喝在台茂逛遊購物玩樂，都可以滿載而歸。

台茂周年慶為9／28至10／23共26天，會員可享全館滿仟送佰，以及專區滿仟送佰，專屬超值點數兌換，以及各品牌都推出折扣優惠活動與台茂獨家優惠商品。

刷台北富邦銀行等13大銀行信用卡有配合滿額禮／分期禮贈送台茂商品劵。還有好好買的特賣活動及生活快閃店；娛樂部分則有7F「卡通尼樂園」的親子歡樂室內遊樂園，以及全台商場唯一的兒童專屬的「空中足球場」。

假期特別活動：中秋連假有月光扯鈴達人秀及月光派對；雙十連假加碼推出最受歡迎的煙火、野餐、市集還有超人力霸王見面會。

台茂滿足各年齡層放電需求，大朋友購物紓壓放電、小朋友玩樂放電，從戶外的台茂公園兒童遊戲場一路玩到卡通尼樂園。大朋友小朋友周年慶來台茂就對了，享受全家人一起玩樂、饗樂、購快樂。

台茂也有8家新店開幕，時髦新店有「S'AIME 東京企劃」款式多樣，滿足所有女孩喜歡的包包、「TONGER」質感女裝；及「SUPER GOLF」複合店增加Taylormade、Descente等潮流高爾夫球服飾品牌。質感生活則有3C周邊商品的「羅技Logitech」及手機周邊商品「TOYSELECT」；柚木家具第一品牌「詩肯柚木」、生活家電「飛利浦」推出生活智慧綠能新品等；還有隨時可以體驗頂級咖啡的「雀巢NESPRESSO」提供咖啡機及膠囊咖啡組合。

健康生活即將在12月開幕「World Gym世界健身俱樂部」六星級健身房，超過600坪的多元健身空間及專業教練服務，會員熱烈招募中。

WHY AND 1／2 童裝最後清倉特賣會，服飾／配件2折起、鞋3折起及單一特價100~590元；桃園最大場「內衣特賣會」9／28~10／11，買一送一及精選內衣2件1000元起； 「OSIM按摩椅展售會」9／28~10／11；「Fuji按摩器材體驗會」10／12~10／31；快閃店有歐美日進口包「BELIEF精品包」於9／28~10／23；戶外潮鞋「PALLADIUM」特賣會於10／12~31；智慧手表「GARMIN」新品發表會於10／12~23；童裝品牌「The litter House」於10／12~31。

台茂購物中心擁有佔地超過5000坪的公園綠地，在台茂公園享受秋天的愜意歡樂時光，中秋節舉辦一系列好玩活動，「中秋市集」9／29-10／1連續3天16：00-20：30；9／30晚間19：45-19：49有「月光扯鈴達人秀」表演活動，並推出親子賞月觀星的報名活動。

雙十連假推出超人氣的「煙火秀」於10／9晚間19：45-19：49，施放240秒超過3千發的璀燦花火，在城堡外欣賞低空繽紛煙火，總是吸引萬人觀賞；10／8則有14：00-14：40有英雄巨星「超人力霸王見面會」登場。「雙十市集」10／7-10／10連續4天16：00-20：30有限定版超夯餐車、必吃銅板排隊美食及創意手作等；並推出Chill趣野餐的報名活動。

台茂線上購物TaiMall Online在周慶檔期也同享優惠，啟動線上支付、線下服務，結合館內品牌，有歐美日進口包「BELIEF精品包」，還邀集全台特色農漁產、伴手好禮及毛孩專區，台茂24小時不打烊！