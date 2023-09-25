亞塞拜然上週奪回分離主義地區納戈爾諾．卡拉巴赫地區，使得數千名難民湧入亞美尼亞。今天亞塞拜然和盟邦土耳其將舉行峰會，預料也會討論到納戈爾諾．卡拉巴赫區。

法新社報導，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）將亞塞拜然在納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）迅速擊敗亞美尼亞裔分離主義武裝部隊，歸咎於俄羅斯。他也將因他處理危機的方式，在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）面臨更多抗議。

亞美尼亞政府今天在聲明中表示，衝突結束幾天後，第一批來自納卡區的難民於昨天抵達亞美尼亞，迄今已有 2906人入境亞美尼亞。

法新社記者看到，難民湧入葛利斯市（Goris）當地劇院設立的人道中心，申請交通和住宿。

41歲的古拉斯揚（Anabel Ghulasyan）說：「我們度過了可怕的日子。」她將行李裝在大大小小的袋子中，與家人一起搭乘小巴抵達葛利斯市。

另一方面，根據土耳其電視台播出的畫面，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天抵達亞塞拜然飛地納奇赤凡（Nakhichevan），準備與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面，預計兩人將討論到納卡區等問題。

過去30年來，亞美尼亞和亞塞拜然因納卡區兩度爆發戰爭，雙方都有人民被迫流離失所。國際公認納卡區為亞塞拜然領土，但當地居民主要是亞美尼亞人。

亞塞拜然9月19日發動閃電攻擊，以奪取控制境內的納卡區，迫使分離主義分子根據隔天達成的停火協議繳械投降。

分離主義分子表示，上週的戰鬥造成200人死亡。死者中有6名俄羅斯維和人員，他們是因為2020年上次衝突雙方達成的停火協議而被派遣到納卡區。