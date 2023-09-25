位於屏東科技園區的「明揚國際」高爾夫球工廠22日發生爆炸意外，導致9人死亡、百人輕重傷，其中更有4名消防員不幸殉職。1名29歲的蘇姓女員工當場被炸飛，導致脾臟碎裂、腰椎骨折，目前仍在加護病房觀察中。據悉，蘇女的男友同樣在明揚工作，卻不幸罹難，蘇母擔心女兒受到打擊，至今仍不敢告知死訊。

蘇母受訪表示，自己當天在睡夢中接到女兒同事來電，得知工廠發生爆炸，女兒當場被炸飛，臀部受傷，縫合後應該無大礙，誰知她在趕往屏東的路上，又接到通知說女兒內出血，抵達醫院才知道女兒臀部的傷口深達10多公分，且脾臟碎裂已被切除，腰椎也骨折，經急救後保住一命，目前仍在加護病房。

蘇母透露，女兒的陳姓男友也在明揚上班，但已不幸罹難，女兒昏迷時不斷喊著男方的名字，清醒後也不停詢問男友狀況，自己擔心孩子受到打擊，至今仍不敢如實告知死訊；蘇母感嘆，她先前不知道女兒交了男友，如今雙方還來不及認識，對方就意外喪命，所以自己今（25日）特地到陳男靈堂致意。

陳男父親則說，據他所知，兒子和蘇女交往僅約半年，沒想到2人感情如此深厚，就算身負重傷仍心繫男友安危，蘇母也特地來上香，自己非常感動，「我只能說，我兒子沒這個福氣」，現在只希望蘇女不要太傷心，「趕快走出這個傷痛，遇到了就必須面對」，之後等蘇女傷勢穩定會前去探視，希望給她一些鼓勵。

更多 CTWANT 報導