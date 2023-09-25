南韓高人氣女團BLACKPINK紅片全球，在世界多地都擁有不少粉絲支持，而近期有關她們續約的相關討論也在社群上持續延燒。其中，成員之一的Lisa傳出要出演「瘋馬秀(Crazy Horse)」的消息後，在網上掀起爭議，還招致不小的抨擊聲浪，而今她在社群上曬出多張「剪影熱舞短片」，再度引發討論聲浪。

Lisa在9月28至30日要參加巴黎瘋馬秀的演出，雖然她在表演中的尺度未知，但由於過往瘋馬秀以上空豔舞和脫衣美學表演等大尺度的演出為主，使Lisa傳出要出演瘋馬秀的消息後，引發不少人的抨擊聲浪。此外，Lisa 23日在社群上曬出一張中空穿搭配上極短裙的性感美照，並寫下：「You’re not invited.（你沒有被邀請）」等字句，看似回應相關風波。

另外，Lisa於今(25)日稍早，在社群上曬出多張看似「裸身剪影」的熱舞照片及影片，從畫面中可見她雖然站在布幕後面，僅能從剪影窺見她曼妙的舞姿，但她在節奏中展現出的精湛舞技以及優美的身材線條，還是讓粉絲們看得如癡如醉，紛紛留言表示：「是很棒的表演」、「太美了，我等不及了。」

相關畫面曝光後，由於時間鄰近她在瘋馬秀中的演出，有不少人揣測該畫面是Lisa在瘋馬秀上的彩排內容，在網上引發討論。不過，Lisa的粉絲澄清表示，該影片其實是Lisa在BLACKPINK演唱會上的solo開場VCR花絮，目前關於瘋馬秀的一切表演內容都尚未公開。