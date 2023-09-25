黃韻玲攜手薛忠銘、許富凱擔任評審。（北流提供）

臺北流行音樂中心近日舉辦「2023第一回北流金舞台歌唱大賽」，為南港區居民打造圓夢舞台！總決賽由北流董事長黃韻玲攜手資深音樂人薛忠銘、金曲歌王許富凱擔任評審，三人親自選出具歌唱實力的優勝者們，冠軍更將站上北流Live House D舞台，舉辦專屬個人演唱會，現場參賽者無一不使出渾身解數，力拼冠軍寶座，令許富凱忍不住讚嘆：「今天好像上了一天的課，從參賽者身上學到很多。」

決賽於24日在北流戶外表演空間盛大舉行，今年共126組民眾報名，最終選出40名晉級參加決賽；身為歌唱比賽常勝軍的許富凱，今日特別以學長之姿傳授暖嗓與參賽小撇步，許富凱分享，自己是透過不停地說話來開嗓，許富凱更暖心的鼓勵參賽者：「唱歌是非常棒的有氧運動，不要在乎輸贏，好好享受唱歌、享受舞台，就會做出最好的表演」。

比賽經驗豐富的許富凱，談起以前參賽經驗，他表示當時常因壓力太大導致免疫力下降，常常感冒，但比賽期間最怕生病，所以全靠媽媽泡的菊花茶保護喉嚨，許富凱驕傲說：「這就是我護嗓潤喉的最佳秘方」。許富凱不僅歌唱實力有目共睹，先前更以《哈囉！毛小孩》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人，MV〈伊的身邊已經有別人2023〉也在法國獲獎，為台灣爭光！許富凱笑說，自從愛貓美美來到家裡後，確實有很多不一樣的工作邀約，所以每天都會摸摸美美、鏟美美的黃金，讓自己好運，美美就是自己的超級幸運星。

許富凱也大方透露喜訊，除了規劃明年將回到家鄉高雄舉辦大型演唱會，最近密集準備的新專輯，也預計在年底跟大家分享新作品，歡迎粉絲朋友們拭目以待！中秋將至，除了已安排好的演出，貼心的許富凱表示將回南部看家人，帶媽媽走走逛逛，好好陪伴媽媽。其他還有更多豐富的音樂活動可關注北流Facebook粉絲專頁及Instagram。