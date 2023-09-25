大陸科技巨頭華為8月底才以「王者歸來」之姿發表最新旗艦機型Mate 60 Pro，25日在深圳召開的秋季全場景新品發布會上，更有天王劉德華驚喜現身，正式宣布出任華為全新超高端品牌Mate 60 RS「ULTIMATE DESIGN」非凡大師品牌大使。

這場盛大的新品發布會是華為突破美國封鎖之後，首次對外展示一系列重大創新成果，外界自然滿是期待。據中國證券網報導，發布會盛況空前，現場有超過2000人與會，更有數百家來自全球的媒體前來報導，其中參與直播的媒體平台就多達140家。

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在發布會上宣布「新品牌」，也就是全新超高端品牌「ULTIMATE DESIGN」非凡大使，這也是華為之前「Porsche Design」（保時捷設計）的一次全面升級，而新品牌亮相的首款產品就是Mate 60 RS 非凡大師。天王劉德華作為代言人，也現身在發布會上。

劉德華在現場回顧了自己的演藝生涯，並分享他對於「非凡大師」的理解。他表示自己只是一個認認真真工作的普通人，夢想就是成為一個非凡的人，還分享了自己曾經遇到的「非凡大師」。

劉德華擔任Mate 60 RS品牌大使。（圖／每日經濟新聞）

劉德華強調，他遇到的這些「非凡大師」並非天生非凡，而是敢於非凡，在自己的領域做到極致，就是非凡大師，而華為也是這樣的敢於非凡，將持續探索，以極致的產品來致敬這個時代的非凡大師。

華為的Mate 60系列目前仍供不應求，外界預計，Mate 60 RS這款價格估為萬元人民幣以上的新機皇一上市，料將遭到瘋搶。