桃園市大園區今天下午發生死亡車禍，自小客車駕駛肇事逃逸。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名23歲梁姓女子，今天下午2點多騎機車行經大園區華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的自小客車發生擦撞，沒想到小客車駕駛並未下車查看直接逃逸，梁女送醫後重傷不治。大園警方目前調閱監視器掌握車主身分，正積極查緝到案中。

警方表示，當時梁女騎乘機車，沿著大園區華興路一段直行往田溪路方向，在華興路二段與航城路二段路口，與正要左轉的小客車發生擦撞。目前已調閱監視器掌握到涉案車主，有待進一步釐清相關案情。