麥當勞過去曾推出兩款APP「麥當勞報報」、「麥當勞」，希望藉此培養忠實粉絲，最近還推出「麥當勞LINE官方帳號」，今（25）日又有人發現麥當勞開始在門市展開宣傳，「麥當勞APP新版即將登場」，同時也宣布現有APP的優惠券、會員積分的最後發送日期和兌換日期，引發熱議。

有PTT網友發現，麥當勞在門市擺出宣傳公告，「麥當勞APP新版即將登場，全新功能多樣優惠，敬請期待」，同時宣布現有APP的優惠券最後發送日為10月22日，最後兌換日是10月25日；會員積分的最後發送日是10月25日，最後兌換日為12月20日，「敬請及早兌換使用，逾期恕無法兌換使用」。

另外麥當勞也在官網補充說明，10月累積之APP積分可於12月20日前轉成點數，民眾可在10月25日前使用APP點數商城將點數兌換成商品券，10月26日後會員若有點數商城需求，可至麥當勞LINE官方帳號進行兌換，APP之點點卡功能可使用至12月20日，另外會員也可以到LINE官方帳號好友完成綁定後使用，現有APP中的點點卡資訊會同步出現。

對此，許多網友紛紛回應，「這次要叫啥？麥當勞抱抱？」、「未用先猜APP優惠再度縮減」、「大概是縮水的開始」、「全球版APP好像可以期待？雖然雞塊爛掉也不知道還能吃啥了」、「太突然了吧，我還有2千多點點數沒用」。