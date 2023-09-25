高雄市一名伍姓女子在知名連鎖果汁店擔任總店長，平時在各分店奔波，每天工時高達11小時，月休僅4日，卻沒加班費和勞健保，忍耐9年後對老闆提告，要求歸還加班費等共276萬元，並補繳23萬勞退金。高雄地院審理後，判老闆應支付伍女191萬元、提撥18萬勞保退休金專戶，並開立非自願離職單。

根據判決書，伍女主張，她自102年3月1日起受僱於被告，並受指派至果汁店各分店從事工作，受僱期間工資為每月49,000元，每日從早上10點到晚上9點，工時11小時，月休4日，每月有4日之休息日出勤，且每出勤日均有加班3小時，被告應給付平日加班費1,379,040元，休息日加班費1,011,840元。

原告認為，她自受僱被告第4年時應有特別休假14日，第5年至第9年每年則有15日，惟原告均未休過特休，是被告應給付特休未休之工資130,640元。另被告於原告任職期間，沒有為其提繳勞工退休金，雖事後補提繳98,760元之勞工退休金，原告仍得請求被告將差額236,414元提繳至勞工退休金專戶。

伍女指控，自己多次向被告請求如實給付加班費，雙方因而產生嫌隙，她預備申請勞資爭議調解時，才發現老闆未依法投保勞健保及提繳勞工退休金，經向勞工局提起調解申請後，被告於111年5月3日緊急為其投保勞保，但投保薪資僅有25,250元，遠低於薪資49,000元，因此要求老闆給付2,762,437元，另提繳236,414 元至勞工退休金專戶，並開立非自願離職證明書。

果汁店老闆辯稱，伍女於102年3月受僱被告，約莫3個月即離職，年資已中斷。嗣於105年5月左右再受僱兒子經營之分店，至111年5月18日原告發函終止勞動關係而離職，雙方並無僱傭關係。縱令存在僱傭關係，雙方已約定所給付者包括各項加班費、特休薪資、退休金提撥及保險補貼（下稱統包制）。依照雙方統包制之約定，顯然優於勞基法規定，原告起訴顯然違反誠信原則。

高雄地院認為，縱使雙方有統包制之約定，仍應能區分何者為平日工資、何者為加班費，並就統包範圍詳為約定，然被告並無提出工資清冊，且記載於攷勤表上之各項數字並無記載名目以及計算方式，更無統包制相關文義之記載，判處被告仍應依法給付加班費191萬元、提撥18萬勞保退休金專戶，並開立非自願離職單。