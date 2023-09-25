美國國防官員表示，首批美國M1艾布蘭坦克（M1 Abrams）已經抵達烏克蘭，可以立即參與烏克蘭對俄羅斯的反攻，烏克蘭官員表示這些艾布蘭坦克會針對性、額外規劃的投入作戰，避免直接進攻，避免一下就被摧毀。

據《紐約時報》（New York Times）25日報導，2名美國國防官員表示，未來幾個月還將運送更多M1艾布蘭坦克，這些坦克將是拜登政府承諾送給烏克蘭的31輛坦克中的第1批，但沒有透露這一批總共交付了多少輛。

The first American M1 Abrams tanks arrived in Ukraine. In total, Ukraine expects 31 M1 Abrams. https://t.co/Lrk51YSWLL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2023

這些艾布蘭坦克將與烏克蘭軍隊的其他坦克協同作戰，用於收復烏克蘭東部和南部地區的，那裡的戰鬥已經持續了數月，但沒有取得重大突破。

但烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）警告說，這些艾布蘭坦克需要以「專門特化、經過精心策劃的行動方式」部署，否則可能會被摧毀。

上週，布達諾夫在接受美國軍事部落客訪談中表示，如果它們僅僅被送到前線試圖突破俄羅斯防禦，它們在戰場上將無法生存很長時間。他們需要在這些突破行動中使用，但需要做好充分的準備。這兩2名美國官員要求匿名發言，因為這些交付尚未正式宣布。烏克蘭官員拒絕置評。