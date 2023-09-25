肯鄧邀魏如昀合作新歌〈沒問題〉。（形上娛樂提供）

新銳音樂人肯鄧（Ken Deng）推出個人首張創作專輯《偷心總動員》，令人驚喜的是，主打歌〈沒問題〉邀請魏如昀獻聲又現身；原來肯鄧一直很喜歡魏如昀的作品，於是直接請公司去邀請她合唱，「如此一來，就可以聽到她的新歌，而且還是我的歌！」想法創新堪稱華語歌壇一絕，不過真的面對面時，肯鄧卻有點怯場，笑說：「魏如昀好白、好漂亮，就像白雪公主一樣，讓我不敢直視女神。」

日前肯鄧上魏如昀節目，兩人談心聊開，魏如昀則提到一開始聽到他歌聲，覺得聲似韋禮安，讓她非常好奇。肯鄧聽聞則心中小鹿亂撞，點頭說：「當兵時有次聽韋禮安Podcast，聽到他開頭招呼語也嚇一跳，因為講話方式真有那麼一點像。」笑說好像在聽自己講話，感覺很奇妙。

值得一提的是，在〈沒問題〉MV中，肯鄧和魏如昀扮演特務，分別要爭奪萬有引力的蘋果，只不過魏如昀扮演的是酷特務，而肯鄧則扮演笨手笨腳的雷特務，2人在MV中各顯神通，要偷到牛頓的蘋果，只見Ken Deng肯鄧在MV中又是翻牆、又是潛水，吃盡苦頭，但小福利是和女神魏如昀搶蘋果時，設計了有臀碰臀的可愛畫面，但一開始肯鄧完全不敢有肢體碰觸，讓導演頻頻喊卡，肯鄧最後鼓起勇氣放開來演，在劇中意外啃下「禁果」，相當逗趣。

此外，為了〈沒問題〉MV，肯鄧還為此特地練習水中閉氣，公司也特別花了五位數字以上，打造了牛頓面具，讓MV更具可看性！對於首度和欣賞的偶像合作，肯鄧大呼非常榮幸，一直以來覺得她是個很有勇氣又有個性的女生，更私下表示透過合作更了解魏如昀了，配唱時發現魏如昀非常懂養生，「還一眼可以看出我目前的膚質狀態可能缺乏了哪些維他命需要補充，太厲害了」。魏如昀則覺得肯鄧有反差萌，看照片酷酷以為有距離感，殊不知本人很好相處，打趣說「他會裝酷」。