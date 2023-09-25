YouTuber劉芒曾是時尚雜誌編輯，在網上分享改變運氣、提升形象的方法後爆紅，是許多粉絲心中的高情商代表，不過今年5月她遭合作攝影師爆料不夠敬業，刁難合作夥伴，讓外界跌破眼鏡，劉芒為此拍攝影片道歉，日前劉芒搬新家，前房東卻爆料退租時房子屋況不佳，劉芒也發影片回應了。

劉芒今（25）日在Instagram發影片回應前房東的控訴，在租屋後房東給了劉芒一袋裝著家具說明書和單據的物品，她表示鑰匙是放在袋子裡，但沒想到袋子底下破洞，她到現場才發現；至於點交房子時，有問題或損壞的地方她都願意照價賠償，當下房東也都說OK、沒有問題，所以對房東找自媒體爆料這件事直言：「就滿遺憾的也滿無奈的」，劉芒也說房東如果覺得髒要找清潔公司，她也願意承擔這個費用、積極處理。

至於地上綠色液體，她解釋是乾掉的洗衣精痕跡，口香糖則是黏地毯的珪土，她沒有檢查到，但當時房東都沒有提出，她略微哽咽提到：「我沒有討價還價，我從頭到尾都沒有討價還價，跟不願意賠償、配合的地方」，有些小物品有使用痕跡房東也說那些沒關係，至於電視損壞她願意照價賠償，劉芒表示馬桶她換了一個新的坐墊，平常也很注重清潔，不明白對方指控的尿垢、屎垢是怎麼回事，地毯也是房東表示會處理，劉芒全程都願意從押金扣。

劉芒透露房租到期日是10月8日，她退租是為了讓雙方都更有時間去處理屋況，也說決定搬家原因是壁癌非常嚴重，續約時有和房東溝通壁癌問題，但房東說頂樓是花圃，會澆水所以會產生漏水和壁癌，讓她覺得對方沒有要處理，這才讓她決定搬家，「我很遺憾最後跟房東是這樣子的結果」，她認為自己很積極表達願意處理跟解決問題，但對方都沒有說，劉芒喊話自己不會神隱，後續房東還是可以聯絡到她，押金6萬還在房東那，針對不實惡意的揣測會保留法律追訴權。