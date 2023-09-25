「樂葵法式鐵板燒」主打1460元加1成的輕奢價即可品嘗到南非活鮑、加勒比海龍蝦等鐵板燒界的7大奢華食材。(新天地餐飲集團提供)

「樂葵」預計明年1月在微風南山開設台北首間餐廳，最大賣點就是全餐期均維持1460元加1成的費用。(陳韻萍攝)

「樂葵」台中龍富店斥資3000萬，打造百坪極致奢華用餐空間，期望創造輕奢時尚的用餐體驗。(新天地餐飲集團提供)

「樂葵法式鐵板燒」保留鐵板燒料理精髓，以頂級食材為主，法式廚藝與醬汁 為輔，提供饕客絕妙的鐵板燒體驗。(新天地餐飲集團提供)

瞄準高端鐵板燒市場，台中新天地餐飲集團旗下「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，近日於台中七期黃金地段龍富路再開新分店，集結高價鐵板燒7大奢華食材，搭配五星級飯店裝潢氛圍，定價1460元加1成的高CP值引爆訂位熱潮，業者透露中秋連假已客滿，國慶連假前訂位高達8成。

「Le Goût樂葵法式鐵板燒」去年11月在台中開幕，主打1460元加1成的輕奢價即可品嘗到南非活鮑、加勒比海龍蝦、Prime牛小排、宜蘭櫻桃鴨胸、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝等鐵板燒界的7大奢華食材，加上堪比五星飯店等級的奢華質感裝潢，一開幕就掀起搶訂熱潮，幾乎天天滿座，甚至有遠從香港遠道而來暢享美食的饕客。

不到1年光景，「樂葵」在台中再展第二店，足見品牌強打的高貴不貴輕奢價格策略成功，業者宣布將複製品牌成功經驗揮軍北上，預計明年1月在微風南山開設台北首間餐廳，最大賣點就是全餐期均維持1460元加1成的費用，與台中無異，「樂葵」以黑馬態勢插旗台北競爭激烈的美食版圖，勢必掀起台北高端鐵板燒大戰，品牌間的良性競爭，無疑是饕客的福音。

「樂葵」台中龍富店斥資3000萬，打造百坪極致奢華用餐空間，延續法國巴黎卡魯索凱旋門拱形造型，整體視覺以奢華金及酒紅色設計，呈現五星級飯店裝潢質感，期望創造輕奢時尚的用餐體驗。新店打造20席橢圓大理石桌面用餐區及造價逾百萬的訂製吊燈，窗外風景與吊燈組成絕美視角，白天可遠眺繁華市景，晚上可賞絢麗夜景，以美景美酒佐餐，用餐氣氛加倍放大。二店另有2間各10席的半開放包廂，採無菜單、預約制，中午餐期共40席次，晚餐餐期提供60席次。

「樂葵法式鐵板燒」保留鐵板燒料理精髓，以頂級食材為主，法式廚藝與醬汁

為輔，從湯品到甜點共10道菜式，酒單則由法籍米其林三星餐廳合作首席侍酒師YOHAN MOREL嚴選佐餐酒，滿足饕客味蕾。

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