屏東明揚國際工廠22日發生爆炸意外，造成4名消防員不幸殉職，消防局長許美雪第一時間在火場曾稱「消防員灑水才引發爆炸」，事後又改口「未射水就發生連續爆炸」，遭質疑不適任，更有報導指許美雪是靠時任屏東縣長蘇嘉全夫婦關係，才一路當上局長。媒體人黃揚明今(25日)在《國民大會》節目指出，許美雪讀警大公共安全系，跟消防扯不上邊，了不起當個主祕。全台縣市首長未來在用人時，至少要看基本的專業。

「許美雪如果是用蘇嘉全的關係，蘇嘉全2004年就不幹屏東縣長了啊！」黃揚明提到，2004年以後誰「照顧」她？曹啟鴻、潘孟安、到現在周春米，一路相挺。這表示什麼？第一個，她也很會做官。去年她曾經帶頭違反防疫規定，跟義消人員的春酒，她把口罩拿下來，那時還要戴口罩，還要保持社交距離，然後她在上面唱歌，就把口罩拿下來，那時候還上了新聞，當時縣政府還講得一副：違規我們就要來罰！

「看起來是沒有得到教訓？」黃揚明直言，現在看新聞畫面，馬上安全帽戴著、口罩戴好，今天包那麼緊？爆炸那天晚上，她什麼裝備都沒有，接受媒體訪問的時候說：我們的消防員一射水就爆炸。妳變成把妳的責任推在消防員身上，「所以我真的覺得，這個局長她不適任啦！」

黃揚明強調，老實說就算她下台也沒有用，因為她是事務官，事務官還是會在這個消防體系裡面，會在公務員這個體系裡面。她去留也沒那麼重要，不是那麼了不起的人。但問題是，她為什麼可以變成一個消防局長？這是我們必須要去思考的，如果今天有關係就沒關係，這樣的方式可以一直存在在每一個角落？這個案例告訴所有全台灣的縣市首長，未來在用人的時候，你不要只看關係，「至少要有一點基本的專業吧？」

黃揚明指出，她是警大公共安全系，跟消防扯不上邊，高考考上了一般行政，到了新聞局工作，被拉回消防局。妳了不起當個主祕，可以退休了，拉到局長？潘孟安那時候把她任命局長，還發新聞說：是全國第一位女性消防局長！「跟性別沒有關係，要的是專業！」

黃揚明表示，這次4名消防員失去生命，我們最重要的是要給他們一個公道，不管是設備、人力，公務部門都要好好照顧我們的消防員，不要再今天公祭、明天忘記！主持人謝曜州質疑，許美雪與蘇嘉全妻洪恒珠是同學關係，是否靠此升官？當發生重大火災時，她要如何坐鎮指揮若定？