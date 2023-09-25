明揚國際大火造成多人傷亡，消防員要求組織工會，行政院長陳建仁稱會審慎考慮。行政院稍早宣布，已與考試院達成共識，未來將以修訂《公務人員協會法》為方向，包括增加協會組織模式、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，盼1個月內送立院審議；並研議修正《消防法》，建立消防機關職業安全衛生機制。

行政院發言人林子倫今日表示，政府對於消防員權益相當重視，自2017年起共計核定10項充實消防救災量能計畫，包含精進消防救災裝備器材、建構安全化學環境、汰換老舊消防車輛等共計76億元，未來也將持續編列相關預算，加強提升消防救災量能。

林子倫提到，對於消防員各項權益與福利措施，政府亦增調消防人員薪資加給、危險職務加給勤務危險加給、調高消防人員超勤加班費上限與消防機關工作獎勵金等18項措施，以激勵消防人員士氣，保障消防人員權益。

有關開放消防員籌組工會一事，林子倫表示，政府對消防員權益相當重視，但因相關倡議涉及公務人員體系適用範圍問題，需廣泛盤整各公務人員勤務型態，牽涉層面既深且廣，陳建仁上周六指示祕書長李孟諺與考試院商討，會中達成初步共識，將以修訂《公務人員協會法》為方向，朝向擴大強化公務人員的結社權與協商權為目標。

林子倫說，此包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，盼以最快速且有效的方式，加強提昇消防員權益保障，相關修法兩院希望能於1個月內完成會銜程序並送請立法院進行審議。

林子倫表示，陳建仁也指示，維護消防員執勤安全為保障消防員權益之核心議題，亦為政府未來加強的重點。因消防員執勤危險性、急迫性與災害場址之不確定性，有鑑於消防勤務此等特殊性，政府將以研議修正《消防法》為方向，建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。