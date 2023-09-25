屏東科技園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，釀成9人確定罹難、百餘人輕重傷，以及1失聯慘劇。而工廠直到警報響21分鐘、下午5點31分才報案的應變，遭質疑拖延疏散，一名罹難員工的父親透露，2個兒子都在明揚上班，哥哥遇險當下傳訊給弟弟「公司失火」，弟弟雖立刻回撥卻完全沒消息，而這條訊息也成為兄弟倆最後對話。

該名陳姓父親透露，2個兒子分屬不同班別，弟弟因為上夜班逃過一劫，而廠房在傍晚5點多失火時，哥哥Line傳訊給弟弟說公司失火，但弟弟看到訊息10分鐘內撥了至少6通電話，卻都沒有人接。

陳父坦言，大家都不願意面對這種事，但他從頭到尾聽聞的內容，明揚真的要付完全責任，並指立法立的再好，不去落實、執行就形同虛設，員工在警鈴響時都以為是演練，甚至「沒有公司指令不敢撤離」，直問：「為什麼會有這種現象？」

陳父強調，自己在電路板工廠待了10幾年，清楚不能隨便離開設備，只是事發當時，該動的應變措施應該要動起來，真的發生火警就應該讓員工快逃，質疑明揚沒做好應變，要釐清這部分的責任。

另名男員工也透露，工廠偶爾會有誤警報，加上公司有煙霧、火災溫度等多種偵測，所以會去看是不是真的警報，所以當時有些人可能以為又是誤警報，才沒有動作。他也指，當天警報約在5點10幾分時響起並持續，最早冒白煙地方在倉庫，當下工安課同仁先去查看，再來總經理等人也去看。

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