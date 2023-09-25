中國首個投入商業開發的大型頁巖氣田產氣量突破600億立方米

據大陸的中國石化集團消息，中國首個投入商業開發的涪陵大型頁岩氣田，累計產氣量已經突破600億立方米，成為北美之外全球最大的頁岩氣田。

《新華網》報導，涪陵頁岩氣田分佈於重慶市涪陵、南川、武隆、忠縣、梁平、豐都等區縣境內，2012年12月開始建設，2014年3月投入商業開發，是川氣東送管道重要氣源之一。涪陵頁岩氣田產量從無到百億立方米，用時4年；從100億到400億，也只用了4年時間，占全中國總產量的一半以上；從400億到600億，更是只用了3年。

截至目前，涪陵頁岩氣田累計探明儲量近9000億立方米，日產頁岩氣約2300萬立方米，是中國首個大型頁岩氣田，同時也是全球除北美之外最大的頁岩氣田。

涪陵頁岩氣田在頁岩氣勘探開發、技術裝備、標準規範、產學研結合等方面提供了可複製、可推廣的經驗，有力支撐中國頁岩氣產業高品質發展，為長江經濟帶沿線70多個城市供應能源。

報導說，頁岩氣是指賦存於富有機質泥頁岩及其夾層中，以吸附或游離狀態存在的非常規天然氣，成分以甲烷為主，是一種高效的能源資源和化工原料。

經過數十年積累，美國頁岩氣勘探開發技術取得突破，產量快速增長，大大提高了本國能源自給率。國際社會普遍認為，頁岩氣開發是全球能源領域的一場革命。