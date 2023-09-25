絕對武力CS:GO「ESL職業聯賽」（ESL Pro League）淘汰賽首輪賽事將於本週二（9/26）晚間起正式開打，決定勝負的方式，仍延續小組賽BO3（3局2勝制）的賽制，比賽在HLTV網站（https://www.hltv.org）上可以找到直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

9/26（二）21:30，永恆之火EF @ A星AST，推薦：「大2.5」（局）

先說EF，世界排名第34（截至9/18，以下同），近3個月比賽的勝率62.1%。「ESL職業聯賽」小組賽被分在D組，並取得5戰3勝的戰績。在D組決定晉級的關鍵戰（9/25）中，EF對上世界排名第17的TL戰隊（Team Liquid），以直落二的成績漂亮拿下勝利，第1局（地圖Vertigo）EF在自家隊伍擅長的地圖中以16：12的比分，率先拿下1局，隊伍士氣大振；第2局（地圖Mirage）EF延續上局的火熱手感，再以16：6的大幅度領先，拿下比賽勝利。全場Wicadia總計打出48個擊殺（Kills）以及ADR（Average Damage per Round，平均每回合傷害）105.7的超高水準表現，帶領EF晉級淘汰賽。再說AST，世界排名第5，近3個月比賽的勝率65.0%。AST是CS:GO的傳統強隊，小組賽被分在A組，並取得3勝1敗的戰績。9/2對上同組的巴西勁旅－黑豹FURIA（世界排名第18），AST全隊表現穩健，以第1局（地圖Overpass）16：7、第2局（地圖Nuke）16：13的比分，順利拿下勝利，晉級淘汰賽。本場比賽，近期手感發燙的EF，對上發揮穩定的AST，看好比賽打滿3局，因此推薦投注大2.5（局）。

9/26（二）21:30，蒙特 @ 費南帝克FNC，推薦：「大2.5」（局）

先說蒙特（Monte），世界排名第12，近3個月比賽的勝率54.5%。「ESL職業聯賽」小組賽被分在B組，並取得5戰3勝的戰績。在B組決定晉級隊伍的關鍵戰（9/11），Monte對上世界排名第23的巴西戰隊－MIBR，由於兩隊實力落差大，比賽結果也如賽前眾人預料，Monte以直落二的成績拿下勝利，第1局（地圖Vertigo）16：6、第2局（地圖Anubis）16：3，大幅領先對手。再說FNC，世界排名第14，近3個月比賽的勝率50.0%。小組賽中被分在C組，並取得3勝1敗的戰績。9/16對上世界排名第16的Apeks戰隊，雙方打滿3局，最終由FNC拿下比賽勝利，第1局（地圖Vertigo）FNC在自家隊伍擅長的地圖上失利，以5：16的比分，讓對手拿下首局勝；第2局（地圖Inferno）FNC迅速調整狀態，隨即以16：10扳回一城；決勝局（地圖Ancient）雙方幾度交手，戰況陷入膠著，最後還是mezii挺身而出，透過其在下半場12個擊殺以及ADR 115.3的驚人表現，幫助FNC拿下關鍵決勝局，晉級淘汰賽。本場比賽，兩隊實力相近，看好比賽打滿3局，因此推薦投注大2.5（局）。