韓國正準備以「紀念美韓國結盟70周年」的名義，舉行數十年來最大規模的閱兵式，展示韓國的現役裝備與自製武器研發成果。一般認為，這是韓國政府對北韓持續的飛彈威嚇，所提出的強硬回應。

防衛部落格(Defense Blog)報導，韓國將10月1日訂為「國軍日」，這是紀念1950年10月1日，韓國軍隊越過38度線的日子，到今年已是75 周年(應為73周年，但報導稱75年，原因不明)，為了避開中秋節連續假期，今年的韓國國軍日的正式儀式將於 9月 26日舉行。韓國的中秋連假從9月28日起持續6天。

閱兵大典將於京畿道城南市首爾空軍基地舉行，展示170件韓國現役裝備，包括新型的國產武器，比如KF-21戰鬥機、輕型武裝直升機和遠程地對空飛彈等。

此外，在國際上暢銷的K9自走砲、K10彈藥補充車，以及K2黑豹主戰坦克也是主角。

除了地面武器壯觀以外，空中表演也很精彩，操作T-50噴射機的黑鷹特技飛行隊，以及陸軍的 AH-64阿帕契直升機都有編隊飛行。

韓國啟動閱兵儀式，反應了現任總統尹錫悅的強硬態度，他不對北韓做出任何讓步，而是強化與美國的軍事聯盟，也擴大韓國的防禦武器和反擊武器數量。軍事觀察家認為，真真的重點是「韓國戰略三角」，也就是常規打擊武器、飛彈防禦系統（KAMD）、以大規模反擊系統（KMPR）。

比如遠程地對空飛彈（L-SAM）、聯合打擊彈藥（JDAM）、天弓(Cheongung)中程地對空飛彈（MSAM），愛國者3型飛彈( PAC-3)。