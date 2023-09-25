威力彩已經連續26期槓龜，今（25日）晚間開獎，頭獎獎金上看8.1億元，相信許多民眾都想試試手氣，希望能在中秋連假之前拚中獎機會，一舉翻身成為鈔票數到手軟的億萬富翁。最新獎號已經出爐，趕緊拿出手中的彩券兌獎！

威力彩今晚開出第112000077期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為20、25、26、30、32、35，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。