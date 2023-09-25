屏東科技產業園區22日晚上發生火災，造成上百民眾受傷、數人死亡。桃園市長張善政23日請桃園6間主要宮廟捐出善款，希望台灣各縣市響應，幫助不幸罹難朋友家屬。對此，中華戰略學會研究員張競博士25日就表示，「這次屏東燒了大火，捐錢是張善政出來捐錢，為什麼張善政要出來呼籲捐錢？因為有小道消息，屏東要周春米出來捐錢，捐完錢之後又有很多雕刻、雕塑，因為陳菊那次的氣爆案，捐了錢最後都是裝置藝術」，引發討論。

張競25日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我再提一個南部氛圍，這次屏東燒了大火，捐錢是張善政出來捐錢，為什麼張善政要出來呼籲捐錢？因為有小道消息，屏東要周春米出來捐錢，捐完錢之後又有很多雕刻、雕塑，因為陳菊那次的氣爆案，捐了錢最後都是裝置藝術」。

張競指出，「那天本來說是屏東要出來捐錢，人家當場冷水就澆下來，説拜託民進黨不要在出來組織捐錢，所以為什麼張善政遠在桃園一出來要捐錢，社會大眾就立刻回應，當時屏東確實有講說要出來募款捐錢，人家第一個就講說又要做公共藝術、裝置藝術，過幾天公祭完了，撫卹金不知道到哪去，又在做一些歌功頌德的政績」。