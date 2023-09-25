疫情前連年來台演出的中國國家京劇院，因疫情而停擺了4年，如今重新回歸，令不少戲迷十分期待，早早準備好票券等戲開場。圖為中京院的靈魂人物李勝素（左）與于魁智（右）。（趙雙傑攝）

疫情前連年來台演出的中國國家京劇院，因疫情而停擺了4年，如今重新回歸，令不少戲迷十分期待，早早準備好票券等戲開場。京劇學者王安祈表示，京劇舞台上的超強搭檔組合于魁智和李勝素，其實是始於台灣觀眾的創造。

王安祈表示，1993年中京院首度來台時，當時才32歲的于魁智可說是「小鮮肉」，以《打金磚》、《文昭關》驚豔觀眾。2005年傳大藝術一度想停辦中京院來台演出，于魁智則以《打金磚》作為告別演出，沒想到反而因此號召更多觀眾進劇場支持，也延續了中京院來台演出的緣分。

此外，中京院的頂尖舞台拍檔組合于魁智和李勝素，則是始於劇作家貢敏的慧眼，王安祈表示，1993年中京院來台時李勝素還沒來，「她是在獲得青年京劇演員電視大賽獎後被貢敏慧眼相中，貢敏建議傳大可邀請她和于魁智搭檔來台演出，也因此誕生了『當代京劇最佳拍檔』。」

王安祈表示，「這組合是台灣觀眾創造出來的，作為台灣觀眾，與有榮焉。」