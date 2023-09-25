今（25日）鞦韆架已搭建完成，首度於礁溪國小公開亮相。（礁溪鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

傳承133年歷史的中秋月圓盪鞦韆，已成為宜蘭縣礁溪鄉代表性的慶典活動，今（25日）鞦韆架已搭建完成，首度於礁溪國小公開亮相，礁溪鄉公所特別邀請去年冠軍曾上泰及季軍蔡政穎試盪，分享盪鞦韆的訣竅。鄉長張永德說，歡迎大家29日一起歡盪中秋、欣賞蘭陽戲劇團的精彩演出。

公所說明，礁溪盪鞦韆競賽，是在鞦韆架的前方，豎立一根帶有青竹葉的竹篙，以紅線綁成下垂的弧度，篙頂掛著銅鈴，選手要伸足踢響高懸的鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼，才算成功踢中一次；懸掛銅鈴的高度，在預賽時為6.8公尺，決賽時為7.3公尺，限時踢中次數最多者優勝，冠軍選手可獲得3萬獎金。

曾上泰說，盪鞦韆的訣竅在於腰力、膽量、施力點和平衡感，選手站在鞦韆架上，輔助員助盪放手後，如何於正確的時間點施力是重要關鍵；許多選手雖能盪至6.8公尺高度，但伸足踢銅鈴時，容易因緊張導致身體扭曲歪斜而失去平衡，因此，膽識也相當重要。

張永德表示，今年盪鞦韆比賽競爭激烈，活動當晚有鄉內社團大匯舞及精采絕倫的踢鈴鐺比賽，還有蘭陽戲劇團的「海神天后-林默娘」演出劇碼，及好吃好玩的市集，歡迎大家中秋節當晚來礁溪國小歡度中秋夜、歡盪中秋。