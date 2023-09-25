回聲樂團宣布回歸。（回聲社音樂提供）

休團八年的回聲樂團Echo選在2023年最後一季宣布回歸，不僅推出充滿科幻感搖滾新作〈Amazon〉，也確定將於10月29日在台北華山Legacy舉辦睽違許久的專場演出，消息一出令無數樂迷期待不已，興奮表示：「終結8年等待，終於盼到回聲樂團要回來了！」看到大家熱情留言，主唱柏蒼也開心回應：「經由幾次音樂祭暖身後，感受樂團的狀態都還維持很好，選在今年重返舞台，對我們來說也別具意義。」

許久未有新作的回聲樂團，選擇以〈Amazon〉再次衝擊樂迷雙耳，強勁搖滾節奏伴隨辨識度極高的聲線，展現無法被取代的音樂風格，雖然休息一段時間，但彼此默契依舊，錄音過程之中相當順利，同時也搭上今年最夯的AI熱潮，直接請AI為新歌一起合音。

隨著疫情落幕，回聲樂團Echo去年受邀參加浪人祭演出，久違回歸舞台，意外造成現場轟動，樂團開心笑說：「看到台下的老歌迷一起大合唱非常感動，更強化我們回歸的動力。」選在2023年最後一季端出新作，以全新單曲〈Amazon〉展現生猛搖滾力道，特別請到多次入圍金曲獎的製作人韓立康操刀，注入強勁吉他聲響節奏。

除了新作宣告回歸，回聲樂團Echo也確定將在10月29日舉辦暌違8年的全新專場，作為休團後的第一場重要演出，樂團表示：「邀請心中永遠的少年，不論現在身處哪一個階段，都要在這天晚上用搖滾樂盡情搖擺、用力存在。」當天除了會準備歷年經典歌曲與新作外，配合樂迷需求，計畫將打造親子區，歡迎全家大小一起來感受醞釀多時的搖滾現場。