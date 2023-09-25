台灣插畫家達姆作品首次到義大利展出，同時她也帶領工作坊，邀請當地小朋友手作打造想像中的夢想屋，小朋友們也展現天馬行空的想像力，玩得不亦樂乎。
達姆表示，很榮幸獲邀來義舉辦插畫個展，這是她首次到義大利，也是首次在義大利展覽。本次參展大多是為文學作品繪製的插圖，也是她最鍾愛的工作，因為能創造出許多留白空間流動的圖像，乍看似乎合理卻又超現實，時常超出預期規劃，產生有趣的火花。
駐義大使蔡允中表示，感謝達姆的精采作品，表現台灣充滿創意活力的圖像設計美學，更為台義藝術文化交流植下美好種子，未來將持續在義大利推出更多台灣優秀的藝術創作者及作品。
駐義大利代表處文化組指出，西西里島是充滿豐富藝術設計能量的沃土，在文化藝術領域的交流具有高度發展潛力，期盼藉由本次插畫巡迴展邀請達姆在義推出個展、親自來義駐村創作與辦理兒童工作坊交流，同時搭配展出精選台灣特色圖文出版作品，強力推展台灣優質插畫創作，本次巡迴展最終站將於10月6日至8日在熱那亞國際書展登場。
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