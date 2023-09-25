台灣插畫家達姆首次到義大利西西里卡塔尼亞南部製造藝術節舉行插畫個展。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

台灣插畫家達姆作品首次到義大利展出，同時她也帶領工作坊，邀請當地小朋友手作打造想像中的夢想屋，小朋友們也展現天馬行空的想像力，玩得不亦樂乎。

達姆表示，很榮幸獲邀來義舉辦插畫個展，這是她首次到義大利，也是首次在義大利展覽。本次參展大多是為文學作品繪製的插圖，也是她最鍾愛的工作，因為能創造出許多留白空間流動的圖像，乍看似乎合理卻又超現實，時常超出預期規劃，產生有趣的火花。

駐義大使蔡允中表示，感謝達姆的精采作品，表現台灣充滿創意活力的圖像設計美學，更為台義藝術文化交流植下美好種子，未來將持續在義大利推出更多台灣優秀的藝術創作者及作品。

駐義大利代表處文化組指出，西西里島是充滿豐富藝術設計能量的沃土，在文化藝術領域的交流具有高度發展潛力，期盼藉由本次插畫巡迴展邀請達姆在義推出個展、親自來義駐村創作與辦理兒童工作坊交流，同時搭配展出精選台灣特色圖文出版作品，強力推展台灣優質插畫創作，本次巡迴展最終站將於10月6日至8日在熱那亞國際書展登場。