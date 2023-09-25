國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行，前立委沈富雄透露，他親耳聽到侯友宜競選辦公室執行長金溥聰講「不用煩惱，一切都安排了，絕對沒有問題」，看來金小刀是很厲害的。沈富雄今(25日)在《POP大國民》節目指出，金小刀一開始硬氣，是為了平小雞之亂，穩住侯友宜選情。現在金小刀改變了，要讓藍白合能成，不分區就不能太過堅持，因為都是盟友，「龜腳龜內肉」。要是藍白合最終拉倒，自己全家移民去美國。

主持人平秀琳提到，就像金小刀早期講的：挺起胸膛，打到最後也要這樣子，有骨氣？沈大老改了嗎？「不是我改了，我覺得小刀也改變了！我們一起改！」沈富雄表示，小刀在這方面的見解，其實跟自己差不了很多，他剛開始為什麼要講抬頭挺胸、垂直倒下？因為內亂到不成樣了！

「內亂到侯友宜根本不像個候選人嘛！所以小刀進來第一個：我就是要平亂！」沈富雄提到，他平不了牛鬼蛇神，牛鬼蛇神跟他有仇。深藍他有一點能力，但也不是那麼有效。但是他平了哪些人之亂？他平了小雞之亂！小雞嘴巴硬，但是都怕他，因為小雞跟他的關係很密切！

沈富雄指出，這些小雞當年的一言一行，金小刀心裡頭了然於胸，但金小刀對同仁還是很好，衷心祝福他們順利當選，但是你不要過份！你有一些言行，比如說去蹭郭台銘，「小刀講得很清楚：這是紅線！」

「國民黨第一，你要認知：我（只靠自己）選不上！第二，選上的唯一方法：靠藍白合！」沈富雄強調，第三，基於種種考量，我沒有辦法做副的，兩個人都不做副的，但是相比之下，柯P迴旋的空間，要比國民黨稍微大一點。所以沒有柯侯配的問題，如果堅持非柯侯配不可，那就拉倒！選舉結束了！如果柯文哲堅持柯侯配，如果要我當副的、大家拉倒，「那我全家移民去美國！」

沈富雄直言，再來就是郭正亮講到的政黨票問題，「隨意啦，反正大家是盟友嘛！什麼堅持？投給平秀琳就是投給沈老大！一體嘛，不分彼此，這樣講不出口？」這個會有意見的，就是國民黨不分區名單出來以後，那些在後面、比較不安全的那些人：這樣怎麼行，我就沒有了！但自己認為，國民黨會指望靠安全名單當上不分區立委的人，會空前地少！不要講到犧牲這麼嚴重，「龜跤龜內肉」，藍白若能合，都是烏龜的肉！