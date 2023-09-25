台北市1名33歲張姓女子日前至北市中正區第一銀行南門分行欲提領現金100萬元，行員發現張女使用之帳戶已遭到警示帳戶通報，隨即通報警方到場進行關懷提問。

警方表示，中正第二分局南昌路派出所警員獲報後立即趕赴現場，見張女談話間吞吞吐吐，疑有隱情，與銀行協力釐清款項金流後，確定張女使用之帳戶已因涉嫌詐騙遭通報，張女原欲提領之款項亦是詐騙所得之贓款，警方便以詐欺罪現行犯帶返派出所偵辦。

據了解，張女日前因缺錢至網路求職，見一網路虛擬貨幣公司在招募會計人員，宣稱不用面試又能獲得高額報酬、且以無實體公司、隨處均可上班等誘因引誘求職者，張女雖然曾一度感覺不太合理，但為了快速賺錢，仍應聘錄取，後來張女依上級以通訊軟體Telegram指示，至銀行幫公司取款，結果該筆款項竟是詐騙集團的贓款，惟張女的行為已構成詐騙車手的要件，仍遭到警方逮捕，全案送臺北地檢署偵辦。

中正第二分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，詐騙集團以在家賺錢、兼職打工等話術，或以合法工作為包裝，騙取求職者名下金融帳戶，最後不但淪為人頭帳戶，甚至成為提款車手，提醒求職民眾避免掉入詐騙陷阱。