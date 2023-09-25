由於台灣附近水氣增加，明（26）日桃園以北、東半部及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他各山區有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，周四（28日）起迎風面水氣增多，下周日（10月1日）東北季風稍增強。天氣粉專「天氣風險」分析，目前看來中秋連假沒有颱風，不過卻是雲中帶月，東北部迎風面雲量偏多，中南部上半夜可能仍有雲系干擾，桃園以南到嘉義天氣較穩定。

天氣風險公司公布各地賞月指數。（翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

天氣風險在臉書粉專發文說明，目前顯示中秋連假沒有颱風接近的機會，但中秋節（29日）當天東北部迎風面雲量偏多，有短暫陣雨發生機會，中南部午後對流發展時間長，上半夜可能仍有雲系殘留，桃園以南到嘉義天氣較穩定，中高雲系的雲量可能較多。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天桃園以北、東半部及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部及其他各山區有局部短暫雷陣雨，清晨因東北風地形繞流及陸風輻合，中南部地區亦可能有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫可達32至34度，其中雲林縣及台南市有局部36度以上高溫發生的機率，早晚各地低溫約24至26度。

氣象署預測未來高溫變化。（氣象署提供）

氣象署模擬，周三（27日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部及其他各山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨；周四至周六（28日至30日）北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周日東北季風稍增強；下周一（10月2日）東北季風影響，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。