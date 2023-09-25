高雄市衛生局前往台農稽查無發現蛋品異狀，已抽驗蛋品帶回檢驗。（高市衛生局提供／任義宇高雄傳真）

近日台農、信興蛋品風波不斷，高雄市府衛生局針對台農、信興進口蛋品流向不明狀況，共裁處1130萬元，並移請高雄地檢署偵辦，有網友在臉書社團中分享，買到一盒尚未到效期的台農雞蛋，其中一顆打開後竟流出綠色蛋液，蛋黃部分還出現發黑狀況讓網友驚呼「太扯」。對此高雄市衛生局前往台農稽查尚無發現異狀，已通知販售商所在的新北市衛生局前往賣場查看儲放條件。

網友在消費經驗臉書社團貼文指出，在18日於賣場買一盒10月7日才到期的台農雞蛋，其中一顆打開卻流出綠色蛋液，蛋黃部分則呈發黑的詭異情況，讓貼文者懷疑「請問這是進口蛋嗎？」。貼文一出有網友直呼「這太扯了吧？」、「這是民主的顏色」，也有人質疑顏色太詭異「有造假嫌疑」。

衛生局表示，今日派員至台農蛋品公司位於鹽埕區蛋行查察，經查該蛋品標示為國產蛋，現場已無該批效期產品，現場已隨機抽樣同品項不同效期蛋品，並無發現蛋品外觀破損，破殼檢查也沒有發現變質狀況。

衛生局副局長潘炤穎說明，稽查人員除查看現場狀況外，也抽驗蛋品帶回檢驗蛋品是否有遭生菌汙染狀況，將依檢驗結果依法辦理，另已通知新北市衛生局派員就賣場衛生和儲放條件查察，以維護消費者食的安全。

對此台農表示，近期未接獲民眾反映該品項蛋品品質疑慮，且迄今未收到賣場反映該批蛋品相關退貨情事。