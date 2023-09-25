烏克蘭武裝部隊特種作戰部隊司令部表示，上星期對塞凡堡(Sevastopol,塞瓦斯托波爾)黑海艦隊總部轟炸任務非常成功，已造成包括艦隊指揮官在內的34名俄羅斯軍官死亡，另有105名士兵受傷。

9 月 22 日，俄羅斯黑海艦隊塞凡堡總部至少遭到2枚巡弋飛彈的打擊，衛星圖片顯示，大樓已造成了相當嚴重損壞。這場襲擊已確定是使用英國與法國提的風暴影巡弋飛彈完成的。

衛星照片顯示的黑海艦隊總部受損情況。(圖/Planet.com)

基輔和莫斯科均證實這場攻擊，只是俄羅斯對這場於轟炸的傷害情況有完全不同的說法，他們聲稱烏軍發射7枚，有5枚被成功攔截，而且死傷情況有限，僅造成1名士兵失蹤。

不過烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)表示，這起攻擊造成至少9人死亡、16人受傷。他還指出，傷者包括扎波羅熱州俄軍司令羅曼丘克將軍(Alexander Romanchuk)，和採科夫將軍(Oleg Tsekov)；至於黑海艦隊指揮官索科洛夫上將(Viktor Sokolov)是否也被炸死，這一點還無法確定。

特種作戰部隊司令部還報告，9月13日對軍用船塢的襲擊，除了造成明斯克號(Minsk)人員登陸艦、羅斯托夫號（Rostov-on-Don）攻擊潛艦潛艦被以外，也造成62名俄羅斯人傷亡。