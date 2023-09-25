對於中國大陸航母遼寧艦與山東艦的差異，前艦長呂禮詩披露，山東艦滑跳甲板沒那麼陡了，少了2度，因為經過論證和測試，認為不需要這麼陡的甲板，而長度增長，可容納艦載機數量較多。
呂禮詩日前在楊永明主持的《廣角智庫》網路節目中表示，遼寧艦是從烏克蘭拖回來的，2002年到大連，2012年成軍，中間經過10年。遼寧艦只有船殼是烏克蘭的，其他都是中國大陸國產化。
呂禮詩指出，當時遼寧艦叫做瓦良格號，從烏克蘭拖回來時，美國CIA已經上去看過了，基本上就是一艘空殼，說是要做休閒設施。但了解內情的都知道，當時買藍圖就需要4個貨櫃，如果只是做為休閒設施，需要這麼多藍圖嗎？遼寧艦成軍之後，2018年還做過一次行能提升，現在又進船塢大修。
呂禮詩說，山東艦已經比遼寧艦噸位大，遼寧艦大約6萬噸，山東艦大約7萬噸，滑跳甲板也沒那麼陡了，少了2度，因為經過論證和測試，認為不需要這麼陡的甲板，長度增長，可容納艦載機數量較多。
呂禮詩推測，遼寧艦的艦載機殲15大約24架，加上其他機型全部大約36架。山東艦的殲15有人認為是26架，有人認為是32架，加其他機型大約44架。如果是福建艦大約8萬噸，長度又更長了。
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