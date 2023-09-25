遼寧艦率領的編隊於2021年4月在西太平洋進行遠航訓練。901型大型綜合補給艦呼倫湖艦同時為遼寧艦及導彈驅逐艦南昌艦進行海上補給。（摘自中國軍網）

對於中國大陸航母遼寧艦與山東艦的差異，前艦長呂禮詩披露，山東艦滑跳甲板沒那麼陡了，少了2度，因為經過論證和測試，認為不需要這麼陡的甲板，而長度增長，可容納艦載機數量較多。

呂禮詩日前在楊永明主持的《廣角智庫》網路節目中表示，遼寧艦是從烏克蘭拖回來的，2002年到大連，2012年成軍，中間經過10年。遼寧艦只有船殼是烏克蘭的，其他都是中國大陸國產化。

呂禮詩指出，當時遼寧艦叫做瓦良格號，從烏克蘭拖回來時，美國CIA已經上去看過了，基本上就是一艘空殼，說是要做休閒設施。但了解內情的都知道，當時買藍圖就需要4個貨櫃，如果只是做為休閒設施，需要這麼多藍圖嗎？遼寧艦成軍之後，2018年還做過一次行能提升，現在又進船塢大修。

中共航母「山東艦」進行海上編隊航行演練。（摘自中國軍網）

呂禮詩說，山東艦已經比遼寧艦噸位大，遼寧艦大約6萬噸，山東艦大約7萬噸，滑跳甲板也沒那麼陡了，少了2度，因為經過論證和測試，認為不需要這麼陡的甲板，長度增長，可容納艦載機數量較多。

呂禮詩推測，遼寧艦的艦載機殲15大約24架，加上其他機型全部大約36架。山東艦的殲15有人認為是26架，有人認為是32架，加其他機型大約44架。如果是福建艦大約8萬噸，長度又更長了。