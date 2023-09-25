民進黨總統參選人賴清德今（25日）晚間到東海大學以「青年發展與台灣教育的未來」進行演講，會後開放與學生合照留念。（馮惠宜攝）

民進黨總統參選人賴清德今（25日）晚間到東海大學以「青年發展與台灣教育的未來」進行演講；他強調投資未來世代，就是投資未來；會後開放ＱＡ，互動熱烈，學生問兩岸和平，更談到網紅遭假新聞抹黑、購買進口蛋有無圖利問題，賴清德都一一做出回應。

賴清德晚間到東海大學茂榜廳與200多名學生、教職員工座談，東大校長張國恩致詞時盼透過溝通互動給予建議，並致贈東海鮮奶給賴清德；賴清德盛讚東海大學是台灣知名大學、台灣第一所私立大學，多年來為國作育英才。

會後QA，學生提問踴躍，其中東大政治研究所李同學問台海會不會發生戰爭？賴清德反問「你的觀察會不會有戰爭？」並問在座同學看法？賴清德強調，台灣已放棄反攻大陸，發動戰爭者必定是對岸，我們要做最壞的打算、做最好準備，他在蔡英文總統4大堅持之下，提出和平4大支柱行動方案，強化國防、提升經濟安全實力、與民主陣營兼並肩站在一起，並在對等尊嚴下與中國進行交流合作，做到不戰屈人之兵。

而行政系大一林同學問到：近來發生網紅被假新聞抹、造謠與謾罵，如何阻止假新聞發生？賴清德回應，假新聞橫行在每個階層，他反對用假新聞攻擊別人或做政治操作，他望這個網紅可以提告，讓司法機關協助他，如果有進入調查，讓他更明白，到底威脅他的是誰？

另一名統計系學生提問對黑金、黑槍、黑道問題，直指最近陸續發生宜蘭立委接受詐騙集團獾養，嘉義有立委幫黑道違法增建，台南議長邱莉莉疑「報老鼠冤」要求查南元農場等事件，他樂見嗎？賴清德回答，非常不樂見，非常不可取，民進黨身為執政黨，長期受台灣社會支持，應做得比在野黨更好。

也有同學問到，對近來進口蛋引起非議，要如何防止政策圖利問題，賴清德說，政策有無人謀利，目前進口蛋問題如有違法檢調會查，執政黨要接受社會指教，目前看出來對外採購政策，社會上沒有人認為有錯，購蛋政策讓國人有蛋可吃，也平抑蛋價，購買後出現問題，要坦然面對在野黨監督，與社會公評，有無貪污檢調已在查，有沒有食安問題，目前也沒有足夠證劇顯示有問題，但還需要時間查。