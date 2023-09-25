中共官方力捧華為做為國家民族企業已到了毫不保留的地步，正在杭州舉行的第19屆亞運會上，華為新出品Mate 60系列登上《央視》總台亞運會《亞洲時刻》專題報導節目的指定手機。節目主持人手持華為Mate 60 Pro手機出鏡亮相，網民們提出質疑表示：這算《央視》直播帶貨嗎？

據《快科技》報導，9月23日杭州亞運會開幕，這是繼北京、廣州後中國第3次舉辦亞運會。很多觀看亞運開幕直播的網友發現，華為Mate 60系列登上《央視》亞運會《亞洲時刻》專題節目，成為《央視》總台亞運會報導指定手機，節目主持人也手持華為Mate 60 Pro手機出鏡亮相。

報導說，自華為Mate 60系列開啟「先鋒計畫」以來，《央視》已多次對該機進行詳細的報導並給予高度評價。

《央視新聞》先前在《主播說聯播》中發表評論稱：「華為一款新手機的突然發售引發全網圍觀。『於無聲處聽驚雷』，很多網友直呼其為『爭氣機』，因為這款手機搭載的晶片，給人以無限想像空間。」

《央視新聞》還評論說，歷經美國4年多的全方位極限打壓，華為不但沒有倒下，還在不斷壯大，1萬多個零部件已經實現國產化，華為突圍，說明自主創新大有可為。

大陸社交媒體微博的博主指出，華為內部人士早就將「爭氣機」作為Mate 60系列的膩稱，可見其對華為的意義極為重大。由於這次中共官方對華為新上市產品支持的力度罕見，甚至讓新聞節目的主持人手持華為手機上鏡，有網友對此評論稱：「這是活生生的廣告啊！」「央視也搞直播帶貨嗎？」