現年89歲的傳奇影后蘇菲亞羅蘭(Sophia Loren)出身自義大利，曾獲得過奧斯卡獎、金球獎、義大利電影金像獎等多項知名大獎的肯定，人氣不俗。未料，她近期傳出在家中摔傷，並緊急送醫，所幸手術後並無大礙。

據外媒《好萊塢報導(The Hollywood Reporter)》報導，在本月20日迎來89歲生日的蘇菲亞羅蘭，於瑞士日內瓦的家中嚴重摔傷，導致臀部的髖骨以及股骨等多部位骨折，並緊急送往醫院接受手術治療。對此，蘇菲亞的經紀人安德里亞焦斯蒂(Andrea Giusti)也曝光她的傷勢，指出她經過手術後已無大礙，並透露她的兩個兒子都在身邊陪伴。不過，雖然她現在經觀察幾日後，或許身體能恢復到可以出院的程度，未來仍需面對漫長的復健期。

Sophia Loren: Italian star has emergency surgery after fall https://t.co/IxKzmVbktA — BBC News (World) (@BBCWorld) September 25, 2023

據了解，相關消息最初由蘇菲亞羅蘭所投資的同名餐廳傳出，這間餐廳在IG的貼文中曬出聲明，除了透露她跌倒的消息外，也一併獻上祝福：「謝天謝地，一切都很順利，女士很快就會回來和我們在一起。」該餐廳的全體工作人員也藉此機會祝福她能早日康復。