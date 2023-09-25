國民黨總統參選人侯友宜正式請假投入2024總統大選，遭綠營抨擊「落跑市長」，國民黨主席朱立倫點名民進黨總統參選人賴清德未請假，每天都在跑選舉行程，而民進黨反嗆，副總統全時間執行《憲法》所賦予職權，不適用公務人員請假規則。而近日就有一份最新的民調指出，對於賴清德未請假，每天都在跑選舉行程，有79％的網友表示「賴清德請假選總統比較好」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》24日對於「對於是否請假選總統，賴清德辦公室發言人表示，副總統是備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有請假問題」進行網路民調，截至25日晚間21時止，已有1萬人參與投票，有13％的網友表示「賴清德不用請假選總統」、有79％的網友表示「賴清德請假選總統比較好」、有2％的網友表示「其他意見」、有6％的網友表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「速修選罷法及總統選罷法，將現職副總統、縣市長、鄉鎮市長...於參加其他類型選舉時，於登記日起，視同辭職，以解決辭不辭職問題！」、「賴的競選活動若與上班日重疊，必須要請假，否責法辦扣薪水」、「每天都用副總統的身份上班也在從事競選活動 一定要請假，且不能支薪」、「看看賴辦的發言，享有元首等級的禮遇及薪水，完全不用做事，可惡的人民公僕，廢掉算了」。