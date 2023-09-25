大陸40歲創作男歌手薛之謙早年參加歌唱比賽進入全國四強，因創作能力被經紀公司簽下，發行專輯後一炮而紅，靠著才華一步步走進大眾視野，微博粉絲數至今已有5694萬，歌曲傳唱度也很高；日前他搭乘高鐵卻意外被困，本來還不知道要受困多久，沒想到對方得知他的身分後直接將門拆下。

薛之謙9月21日在微博發文，透露自己買了高鐵包廂座，結果要下車時進出包廂的門故障了，讓他無法順利離開，於是他無奈問門外的維修工人「哥…如果…我是說如果…這門今天修不好… 也不允許我破窗…明天要是到了西藏…那麻煩你通報一聲鐵路部門，是否有可能幫我承擔掉一點廣州退票的費用…」，工作人員聽到後隔著玻璃問：「你是誰啊？」薛之謙報上自己的名號後，對方5分鐘後就把門拆了，讓薛之謙順利脫困。

糗事曝光後，許多網友表示：「老薛以後老了可以寫個回憶錄」、「高鐵賠一點還是賠億點我還是分得清的」、「快拆，他是真的會退票」、「不敢想像，我哥一天的生活有多精彩」、「薛之謙就是跟高鐵有仇的」、「笑死我了」。

薛之謙順利抵達廣州後在當地開唱3天，充滿幽默感的他舞台造型配合當地民情，以廣東都是包租公的形象打造了一個串滿鑰匙的頭套，也穿上俗稱廣東省服的白背心、短褲、拖鞋在台上歡唱，不計較形象的表演收穫粉絲讚賞。