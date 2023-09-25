海基會法律處長張峯青訪視「花樣年華旗袍漢服出租體驗館」與陳美有老師合影。（圖／海基會提供）

海基會董事長李大維與秘書長邱垂正今日前往金門拜訪金門大學，同時與十多位陸生進行座談。李大維特別指派海基會法律處處長張峯青訪視金門陸配家庭；李大維也於晚間宴請金門各陸配協會幹部，聽取相關建言。

海基會會同陸委會及移民署等代表，前往金門關懷兩岸婚姻家庭，訪視關懷事業有成的男陸配李峰以及三位在各自領域擁有一片天的陸配姊妹。他（她）們遠從中國大陸到金門落地生根，在金門開創人生與事業的第二春，正向故事激勵新住民。

張峯青等一行上午訪視「海之風玫瑰莊園」，這是李峰與潘惠經營的特色民宿，獲得金門縣頒發優質民宿第一名以及觀光局認證的好客民宿。李峰，廈門鼓浪嶼人，他為愛走天涯，2017年與潘蕙結婚，在金門打造3家特色民宿，將戰地文化導入住宿套裝行程。莊園擺設與餐食講究，在金門十分知名。

崔思琪是安徽馬鞍山人，在莒光樓對面開設「戰地之花福利社」，不少網友說「戰地之花」崔思琪長有點很像鄧麗君，吸引部分小鄧迷。福利社有各種戰地小物與部隊章，連飲料都發揮巧思把金門高粱米熬煮調製成戰地之花奶茶，還有調和普洱、菊花與一條根「戰鬥茶」，商品與金門戰地融合，很受到歡迎。

崔思琪說，這家店在2020年開設，疫情期間鮮少人光顧，生意不好，搬到莒光樓後，許多老兵教她應融合戰地風情與人，她很感動老兵的教導，特別設置「金門老兵報到站」。解封後，金門迎來台灣遊客，「戰地之花福利社」門庭若市，相當熱鬧。

劉雙，黑龍江人，長得白白淨淨，聲音宏亮，她與老公經營「櫻桃大陸美食私房小廚」，其中，煎餅菓子是當地知名的特色小吃。擔任導遊14年，有一次帶客人到金門旅遊時，與老公相遇，兩人一見鍾情，她開玩笑說，「這麼好的男人，要趕快搶過來」，夫妻倆十分恩愛。另外，海基會傍晚時分也到「花樣年華旗袍漢服出租體驗館」，親身體驗漢服，來自福建泉州的陳美有老師一一解說漢服樣式。

海基會由張峯青帶隊，會同陸委會組長李佩儒、移民署南區事務大隊副大隊長熊德仁、移民署金門縣服務站專門委員鄭明昌聯袂前往金門，關懷訪視崔思琪的「戰地之花福利社」、陳美有經營的「花樣年華旗袍漢服出租體驗館」以及劉雙的「櫻桃大陸美食私房小廚」，這幾位來自不同地方的陸配，都在金門譜寫屬於自己的「金門故事」。

張峯青表示，李大維今早訪視在金門大學求學的陸生，特別指示法律處安排訪視金門陸配家庭。張峯青表示，海基會除了辦理文書驗證業務外，更關懷兩岸婚姻家庭的生活，一直以來，海基會與陸委會及移民署可謂是「三位一體」最關心陸配姊妹的單位，每一位陸配新住民，如果有任何問題，都可找海基會協助。