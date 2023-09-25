在利率和原物料成本雙雙驟然大漲之下，德國房地產業陷入危機，去年聲請資不抵債的開發商家數較前12個月暴增一倍。全國數以百計購屋者發現他們的新屋建案工程突然停止。

法新社報導，33歲的謝夫成柯（Valeriy Shevchenko）2年前在德國首都柏林最受歡迎的區之一搶破頭買到一間2房公寓預售屋時，他感覺這是他一生最重要的採購。但如今他的新家美夢幻滅，因為房屋的建商Project Immobilien宣告破產。

謝夫成柯發現他的新家建案突然停工，工人已將工地清理乾淨，現場只剩建物的混凝土骨架矗立，窗戶都沒裝上。

錯愕不已的謝夫成柯在工地前表示：「工程從8月中就凍結，這裡的工人置物櫃、中央的起重機，每樣東西都被移走了。」

由於這類情況層出不窮，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已召集國內主要開發商預定在今天召開會議，討論如何讓建案復工。

多年來的空前低利率加上消費者需求強勁，曾刺激德國房市的新建案與投資繁榮。但俄烏戰爭爆發導致物價飆漲，迫使歐洲中央銀行（ECB）積極升息來抑制通貨膨脹，同時也造成房貸利率飆升，進而使得房價下跌、建案利潤萎縮。

此外，建商也承受原物料成本上漲壓力。這個問題在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間就已開始出現，又因俄烏戰爭而加劇。

德國建築業遊說團體HDB的主席穆勒（Tim-Oliver Mueller）說：「投資人不再知道如何讓一些建案獲利。」

從德國大建商Vonovia近期決定暫緩6萬戶開發計畫，可見危機情勢。根據德國經濟研究機構衣佛研究所（Ifo Institute）最近的調查，8月德國已有1/5的開發商通報取消建案，有11.9%的建商面臨融資困難，雙雙創下30年來最高紀錄。

許多停工的建案也已經進行一大部分，造成買家陷入悽慘的財務困境。例如Project Immobilien在柏林的建案，買家已經付了一半成交價。

其中謝夫成柯以50萬歐元（約新台幣1710萬元）成交的公寓，他已經支付了25萬歐元。他說：「我不是有錢人，我的錢是我辛苦工作的成果。」

另一位39歲的白俄羅斯籍購屋者普拉卡楚克（Marina Prakharchuk）為了新買的45平方公尺公寓，已經支付了17萬5000歐元。在一家物流公司上班的她含淚表示：「我從沒想過在德國會發生這種事。我所有積蓄都投進去了。」

由於Project Immobilien和購屋者都沒有買保險，因此當建商突然破產，雙方都沒有財務保護。唯一只能寄望找到其他建商接手，或是購屋者自行蓋完。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1120925