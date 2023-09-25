被信任的人背叛是痛苦的！日本人氣命理師井浦安娜在《OTONA Salone》盤點十二星座，點名背叛排行前三名依序是天秤座、牡羊座、雙子座，這些星座的人看似真誠，其實是不折不扣的叛徒。令人驚訝的是，他們背叛某人往往沒有自覺。

▌第1名：不知不覺中背叛別人的天秤座

天秤座的人很友善，受到所有人喜歡，但他們很會說場面話，對人冷熱不一，前個場合還熱情相迎，另一場合卻冷淡得像陌生人。他們的行為和情緒很容易隨心情變化，常常忘記隨口的承諾，因此他們常被稱為「叛徒」。

▌第2名：誠實表達自我感受的牡羊座

無論好或壞。牡羊座對自己的感受很誠實，即使做出承諾，最終也可能因為他覺得不喜歡了，或者想先考慮另一個承諾，便自私地毀棄約定。他們優先考量的不是信任關係，而是跟隨自己的感受，牡羊座會被稱為「叛徒」也是沒辦法的事。

▌第3名：利益看得比感情重要的雙子座

雙子座的人很友善，但內心卻相當冷靜嚴肅。基本上，他採取行動時會將利益置於感情之上。雖然他從不食言，但在別人眼中應該正常發揮的事，他卻做出令人大感意外的行動。即使雙子座視為理所當然，周圍的人也會認為他們是「叛徒和忘恩負義的人」。