許多公司行號都會在建築物的大型看板刊登廣告。一位男子近日在新北市板橋區停等紅燈時，發現一個電子大螢幕的廣告影片，大喇喇寫著「快回家交作業！不舉不丟臉，逃避才丟臉」，看到最後才發現，原來是要祝賀一位劉先生生日快樂，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他在板橋停等一個超久的紅燈時，突然發現廣告看板很有亮點，看到最後時發現是要祝賀某位劉先生生日，讓原PO忍俊不住笑說「劉先生回家交作業了！」。

仔細觀看影片內容，文案相當有感情的喊話，「今天是你逃家的第十三天，如果你看到這個影片，快回家交作業！不舉不丟臉，逃避才丟臉」，搭配的圖像先是一位男子裸露上身，舉起雙臂大秀肌肉，最後也附上一張疑似是劉先生本人的照片。

對此，許多網友紛紛回應，「全板橋都知道他不舉了」、「社會性死亡」、「我寧可逃避也不要不舉」、「直接社死」、「快回家吧，大家都知道你沒交作業了」、「現在真的是什麼廣告都敢播，哪天會不會連肉片也播出來」、「好好笑」、「作業真的很重要」、「快點回家交作業喔」。