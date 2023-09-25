國民黨總統參選人侯友宜今日宣布托育政策，與此同時，行政院長陳建仁今日主持社會福利推動委員會，宣布政府明年將再調高托育補助，送托公共化托育由每月5500元增至7000元、準公共托育由每月8500元增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助，大幅降低家庭育兒托育的負擔。

陳建仁指出，明年度中央政府總預算已編列歲入2.7兆餘元及歲出2.88兆餘元，均創歷年新高，特別在社會福利經費方面，編列預算高達9229億元，成長11.4％；其中少子女化對策預算，更從2016年150億元成長至1201億元、長照預算也從2016年50億元，成長至876億元，皆是史上最高。

陳建仁指出，為營造友善生養育兒環境，去年8月育兒津貼已提高至5000元，達成蔡英文總統育兒津貼加倍目標，至今年8月底，已累計發給33萬811名未滿2歲兒童，而托育補助也調高至8500元，第2胎、第3胎再持續加碼發放，每月受益人數達4萬8136人，這兩項措施均已從今年1月起取消排富限制，讓所有未滿2歲兒童均受惠。

此外，陳建仁提到，明年政府將再調高托育補助，送托公共化托育由每月5500元增至7000元、準公共托育由每月8500元增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助，大幅降低家庭育兒托育的負擔。

同時，政府也將投入219億元，於明年2月新學期開始，實施減免私立大專學雜費每年3萬5千元，以縮減公私立學費差距，減輕家庭負擔，並促進教育平權。

陳建仁指出，台灣將在2026年邁入超高齡社會，為全方位因應各項需求做好準備，行政院已修正「高齡社會白皮書」，並核定「因應超高齡社會對策方案（112-115年）」，各部會分4年投入1200億元，由本委員會設置專案小組整合督導各機關。