新竹1名廖姓果菜搬運工與前女友於今年2月7日分手，廖男因不甘被分手，竟基於跟蹤騷擾之接續犯意，傳送訊息騷擾，並於同年情人節當天前往前女友公司尋找，使其心生畏怖，足以影響其日常生活及活動。法院依跟蹤騷擾防制法，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，廖姓男子 與前女友小美（化名）於今年2月7日分手，廖男因不願與小美分手，竟基於跟蹤騷擾之接續犯意，傳送「你有交男朋友了是嗎？我可以找你嗎」、「連讓我知道你有看到都沒辦法嗎？為什麼你就一定要讓我不能好好的面對」、「最後一晚你可以陪陪我嗎？」、「我好想你，根本就放不下你忘不掉你，一段感情怎麼可能說放就放」、「你說狗改不了吃尿這句話應該送給你。」等訊息騷擾小美，並於同年2月14日情人節當天前往小美公司尋找小美，使小美心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

法官審酌，被告素行尚佳，因難以接受已與告訴人分手之事實，竟對告訴人為跟蹤騷擾行為，足以影響告訴人日常生活或社會活動，所為實應譴責，兼衡其犯罪動機、目的、手段，犯後坦承犯行，態度尚可，但未能達成和解，依跟蹤騷擾防制法，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。