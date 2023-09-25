台灣「柔道男神」楊勇緯24日在杭州亞運摘下中華隊史亞運柔道及本屆賽會首金，拿到代表團史上第100金；柔道女王連珍羚也勇奪金牌，中華代表團連續兩天都靠著柔道項目奪下雙金。在全國歡欣鼓舞氣氛下，精神科醫師沈政男則逆風指出，百面亞運金牌裡，只有有7面是田徑項目。距離王惠珍1994年拿到女子兩百金牌，台灣已30年沒拿到亞運田徑金牌。就因整個體育與運動的施政都很羸弱，連足球都花57年才能踢進球門。

「亞運台灣成績：57年來首次足球進球，田徑金牌百年共7面，已30年無田徑金牌！」沈政男25日發文提到，本次杭州亞運台灣有兩家媒體未獲攝影記者採訪證，但顯然就不是怕你採訪，而是媒體太多，沒辦法人人一張，外交部長竟說：北京是在怕什麼？沒辦法，這個政府就是這樣。

沈政男表示，說是台灣得到了史上第100面亞運金牌，請問田徑項目、運動會的重頭戲，台灣得到了幾面？100面亞運金牌裡，只有有7面是田徑金牌。楊傳廣（十項2次）與紀政（一百與跳遠）各拿到2面，吳阿民拿到1面（十項），王惠珍（兩百）拿到1面，還有大家早已忘記的蔡成福，在1958年東京亞運拿到了400公尺中欄金牌。距離王惠珍1994年拿到亞運女子兩百金牌，台灣已30年沒拿到亞運田徑金牌，但也沒什麼人在乎。

沈政男指出，台灣的跳遠好手林昱堂，剛剛打破全國紀錄，成績達8公尺40，是最有希望拿到田徑金牌的台灣選手。另一個新聞，台灣足球隊57年來首次踢進球門，而且獲勝！因為是踢贏印尼。台灣的足球實力跟印尼相當，世界排名（FIFA）大概150名左右。台灣總共有8座標準足球場，還有2、3座沒觀眾的11人足球場，而加上社區足球場總共40座。足球運動人口加起來則是約有1萬多人。有在看足球的人口呢？不知道。

「你從小到大有沒有踢過足球？有沒有完整看過任何一場足球比賽？」沈政男強調，台灣在1970年代以前，曾以香港足球員為班底，在亞運拿到足球金牌，但後來香港歸給大陸，台灣就從此再也沒有不要說奪牌，連進球都沒有了，直到今年。香港足球，然而，後來也沒落了，因為，他們其實是靠外國選手在支撐實力，後來改採全華政策，就一落千丈了，還好這些年重新投入青年足球選手培養，成績又開始進步。

「台灣為什麼都不發展足球？」沈政男直言，沒什麼，就因整個體育與運動的施政都很羸弱，看田徑金牌數目就知道，都是靠著偶爾迸出的運動天才在拿獎牌，而不是有什麼高明的選手培養政策與振興運動風氣計畫。不是嗎？請問，台灣何時能主辦亞運？整天在那邊扯政治，有什麼意思嗎？「台灣連亞運都主辦不了。連一顆足球都花了57年才能踢進球門！」