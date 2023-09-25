針對外界預測台海戰爭可能於2027年發生，外交部長吳釗燮指出，台灣會盡一切努力避免戰事爆發。據我方整體觀察，中國目前並未為大規模侵台進行準備，台海戰爭並非迫在眉睫，也非不可避免。台美也會與區域內理念相近國家對話及合作，為最壞情況做好必要準備。

吳釗燮日前接受法國電視第五台「熱門話題」節目主持人Caroline Roux視訊專訪，部分訪談24日在該台播出。

外界預測台海戰爭可能於2027年發生，吳釗燮指出，中國對台採取軍事威脅及經濟脅迫等混合戰手段，導致台海緊張情勢不斷升級，但台灣會盡一切努力避免戰事爆發。

他說，據我方整體觀察，中國目前並未為大規模侵台進行準備，台海戰爭並非迫在眉睫，也非不可避免。美國積極提升台灣自我防禦能力，提供防禦性武器及協助訓練軍事人員，並與日本、韓國、澳大利亞、菲律賓等區域內理念相近國家對話及合作，為最壞情況做好必要準備。

對於大陸攻台的可能性，吳釗燮表示，中國的決策過程高度集權、從上而下，很難預測，但若中國一旦對台發動戰爭，將為此付出重大代價。

他說，各國領導人已透過各種場合敦促中國克制，勿片面改變現狀，因為台海和平穩定是全球安全繁榮不可或缺的一部分。全球一半的貨物通過台灣海峽，全球60％半導體晶片及90％先進晶片產自台灣，一旦台海陷入戰爭，勢必對全球經濟造成嚴重影響。

談到俄烏戰爭，吳釗燮重申，台灣目睹俄羅斯暴行及戰爭造成的破壞，認為無論任何藉口，任何國家都無權對其他國家發動軍事攻擊，因此我國譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並支持制裁俄羅斯，更對烏克蘭人民提供人道援助。烏克蘭人民勇敢堅定抵抗俄羅斯，捍衛自由與主權的勇氣及決心，以及所採取的不對稱戰略，值得台灣學習。

該節目團隊也前往馬祖採訪，報導大量中國漁船逼近台灣領海，非法盜砂船更頻繁出沒，在台灣沿海及海床掠奪資源等情形，導致台灣海巡署必須頻繁派出船艦驅趕，藉此探討國際強權在公海掠奪資源及破壞海底電纜的行徑。