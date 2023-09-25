今（25日）晚間威力彩開獎，邁入連27期槓龜，頭獎獎金8.1億元仍未送出。貳獎1注中獎，獎金1073萬3956新台幣元。台彩表示，下期預估銷售2.8億元至3.2億元，9月28日頭獎累積金額預估上看9億元。

台彩今晚開出威力彩第112000077期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為20、25、26、30、32、35，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。