台灣GoPro使用人口不斷增加，日前發表的GoPro HERO 12 Black獲得熱烈迴響，其HDR的強大表現，讓玩家稱為Vlogger創作神機。值得一提的是，代理商之一的忠欣其實不僅將GoPro帶進台灣，還有食品、清潔品，甚至是英語測驗，代理範圍十分多元。

曾代理米其林輪胎的忠欣被為譽為「最懂生活的代理商」，當時將代理權交還法國米其林總公司後，集團人數從170人銳減到僅10人，幸好現任董事長邵作俊轉型有成，員工人數也恢復到170人，他打趣地說：「我們專撿別人不想做的！」代理的品項從GoPro、法國MARIUS FABRE法鉑馬賽肥皂、葡國老人牌沙丁魚罐頭，瑞典戶外用品品牌THULE也代理超過35年，甚至橫跨教育界，代理TOEIC和TOEFL測。其中GoPro算是發展較為順利的品牌。

GoPro HERO 12 Black於今年9月上市，台灣售價1萬4900元 。（忠欣提供／古明弘台北傳真）

邵作俊表示2008年在美國電子用品展看好GoPro的發展性，代理進台灣，銷售成績亮眼，創辦人及CEO Nick Woodman也驚豔。邵作俊表示，當時戶外活動興盛，解封後從事運動和影音拍攝者不減反增，其中親子客明顯增加。

此外，THULE車頂架也是傳奇商品，忠欣於1987代理，不過當時台灣法令嚴格禁止汽車使用，但忠欣引進瑞典檢驗安全標準供台灣車輛測試中心參考，最終完成相關法規的制定，邵作俊笑說當年自己將車頂架安裝在自己的車上，「開車叫賣」的行銷策略逐漸開拓出商機。日前還在A13開設快閃店，邀請余文樂為活動站台。

THULE戶外概念快閃店，除了車頂架也展示了行李箱和背包等周邊商品。（忠欣提供／古明弘台北傳真）

法國MARIUS FABRE法鉑馬賽肥皂當年只訂下2萬的目標，沒想到忠欣交出超過百倍的成績單，「忠欣經營初衷『代理品牌一定要是我們衷心喜歡的產品。」葡國老人牌沙丁魚罐頭就是邵作俊在澳門品嚐後決定代理，不但滿足自己的口腹之慾，也讓更多人能吃到多元口味。

邵作俊的兒子邵維祥目前擔任執行長特助，為接班做準備，未來忠欣會代理那些品牌進台灣？邵作俊樂觀地保持開放的態度。