蘋果iPhone 15系列新機已經正式開賣，雖然網路上有非常多吐槽iPhone 15系列的聲音和評論，但是預訂和現貨發售依然火爆，大陸各蘋果直營店內人滿為患，除了預定訂用戶取貨外，還有不少消費者前來體驗新機，顯示iPhone 15仍有較高的青睞度。

據《芯智訊》報導，大陸天風國際證券分析師郭明錤表示，從iPhone初期銷售結果調查來看，蘋果今年4季度的iPhone營收與利潤有望將優於之前的預期，因為在更好的產品組合與更高出貨量的帶動下，能夠輕易實現營收的同比增長成長。

郭明錤認為，蘋果iPhone 15系列今年下半年的出貨量將達到8000萬部。相比之下，去年同期的iPhone 14系列因為去年11月的富士康鄭州廠停工事件影響銷量僅有7600萬部。

分析指出，今年蘋果iPhone 15系列出貨量的增長主要由於沒有出現去年的工廠停工問題影響，同時最高階的iPhone 15 Pro Max更受市場歡迎。雖然此前有傳聞稱iPhone 15 Pro Max的長焦鏡供應鏈出現瓶頸，但是從iPhone 15 Pro Max長焦相機模組訂單來看，該款機型今年訂單已上修到了3500萬部（在今年預計的總銷量當中占比43.75%），而去年iPhone 14 Pro Max的出貨量僅為2800萬部。

需要指出的是，iPhone 15 Plus因原先銷售預期較低，現在反而因銷售結果沒那麼差而可能增加訂單。iPhone 15與iPhone 15 Pro的銷量則均低於預期，如果蘋果不降價銷售，有可能會砍單。