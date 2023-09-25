第十次中歐經貿高層對話25日登場。中國副總理何立峰表示，希望歐盟取消對中國高科技產品的限制，並對歐盟對中國電動車補貼調查表達關注。歐洲聯盟執行委員會副主席杜姆布羅夫斯基斯雖對在華歐企營商環境表達擔憂，但認為中歐有必要恢復定期交流。雙方同意共同穩定供應鏈並反對脫鈎，同意就原材料供應鏈建立提前預警機制，也將成立金融監管工作小組。

此次中歐經貿高層對話由何立峰與杜姆布羅夫斯基斯共同主持。香港01報導，雙方同意同努力穩定供應鏈並反對脫鈎；兩人在會面中同意繼續討論中歐原材料供應鏈透明度機制，並將成立金融監管工作小組。

報導指出，何立峰對歐盟有關中國電動車補貼的調查表達關注。他表明，中方願認真考慮，讓更多歐盟註冊銀行進入中國。中方也同意加快第二批地理標誌的制定，同意順暢地實施《中歐地理標誌協定》。中方願擴大自歐盟進口貨品。

何立峰還稱，中方歡迎締結《投資便利化協定》。雙方會共同應對包括國際糧食以及能源危機在內的全球挑戰，並將加強宏觀經濟政策合作與協調。中方同意與歐盟展開6個新領域的合作。

杜姆布羅夫斯基斯認為，中歐有必要恢復定期交流，包括經濟金融對話，以及宏觀經濟對話。他稱歐盟企業希望繼續成為中國成功故事的一部份；雙方需進一步展開工作，以改善歐洲醫療器材的公共採購准入。

此外，綜合路透、德國之聲報導，杜姆布羅夫斯基斯昨日在北京清華大學演說時表示，歐洲與中國的經濟聯繫很深，雖然歐盟採取很多措施希望能擺脫對中國的依賴達到「去風險化」，但其實中國可以做很多事，以此來緩解淡化歐洲的風險認知。

杜姆布羅夫斯基斯坦言，無論是《對外關係法》或是《反間諜法》，相關法條有太多模糊需要解釋的地方，這無形中都增加外國公司觸法風險，這將大大降低歐洲企業的信心，也會讓相關企業對投資中國市場感到怯步。相關的法律規範與貿易環境政治化情況，將使在華歐企無所適從。