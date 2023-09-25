新光三越DIAMOND TOWERS進軍東區，全新高端餐飲、質感咖啡廳，再掀餐飲新風潮。(洪凱音攝影／洪凱音台北傳真)

百貨龍頭新光三越睽違10年後再度展新店，台北東區將開設的「新光三越DIAMOND TOWERS」今首度在媒體前亮相；這不僅是新光三越首度插旗台北市東區，還要與鄰近遠東SOGO忠孝店、復興店、微風廣場正面交鋒、直球對決，也宣示東區百貨公司進入競爭肉搏戰；由於新光三越鑽石塔屬小型店，首年業績要挑戰25億元。

新光三越總經理吳昕陽表示，新光三越DIAMOND TOWERS樓板面積僅4500坪，是全台最小分店，要走新一代精緻店型，將以「台北最時髦社交中心」樣貌與消費者見面；吳昕陽進一步提到，百貨店愈小愈不容易經營，DIAMOND TOWERS開幕，代表新光三越是具有彈性的百貨公司。

新光三越表示，由於樓地板面積較小，同時間的最大容客人數為4000至4500人，預計年度來訪人數達200萬人次；新光三越DIAMOND TOWERS前身為正義國宅，都更後建築為3大棟摩天建築群，地上31層樓、地下7層，新光三越位置是最靠近捷運的一館、二館，據代銷資訊顯示，樓上住宅每戶約150坪、每坪單價依樓層從250萬元到300萬元不等，目前銷售3、4成。

新光三越「DIAMOND TOWERS」力邀知名建築師陳瑞憲團隊打造新潮摩登的內部空間，並集結時尚購物、時髦選物、精緻餐飲、生活美學最新概念，試營運六大獨家亮點，包括：6大全台首發香氛跨世紀陣容（LOEWE Perfumes、TRUDON、Maison Margiela Paris、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN＋GOETZ）、5大新奢潮流選品店打造時髦穿衣間（TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS 、ARTE WHITE、10X）、4大全台首發高端餐飲名店（Restaurant A、li teppanyaki、板前中山、夏花餐室）、4大話題咖啡層層座落（興波、Gelovery Gift、勺日、KafeD）、3大獨家生活型態概念店(PORSCHE全新電動概念店、Monceau Fleurs客製化法式風格花店、美麗市場升級版)等。

試營運期間，共集結10家全台首發、7家百貨獨家、17家東區獨家櫃位強勢進駐，多達130個品牌演繹最新最潮社交生活，另更結合4大台灣媒體藝術家聯手空間策展，為時髦人們社交需求帶來最新最潮的五感體驗。